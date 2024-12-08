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16:57, 8 декабря 2024Мир

ЦАХАЛ взял под свой контроль гору Хермон в Сирии

Al Arabiya: ЦАХАЛ взял под свой контроль гору Хермон в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под свой контроль гору Хермон в Сирии, находящуюся на юго-западе страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Израиль взял под свой контроль гору Хермон после вывода сирийской армии», — отмечается в заявлении телеканала.

О данном географическом объекте известно, что он располагает значительными укреплениями со стороны Сирии и был предметом сражений в Израилем. В частности, крупная битва за эту точку произошла в 1973 году в ходе Войны судного дня.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что свержение президента Сирии Башара Асада стало возможным из-за ударов ЦАХАЛ по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Кроме того, он подчеркнул, что Тель-Авив «протягивает руку помощи всем сирийцам», однако готов к обороне и не даст каким-либо враждебным Израилю силам укрепиться на границе.

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