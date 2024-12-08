Al Arabiya: ЦАХАЛ взял под свой контроль гору Хермон в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под свой контроль гору Хермон в Сирии, находящуюся на юго-западе страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Израиль взял под свой контроль гору Хермон после вывода сирийской армии», — отмечается в заявлении телеканала.

О данном географическом объекте известно, что он располагает значительными укреплениями со стороны Сирии и был предметом сражений в Израилем. В частности, крупная битва за эту точку произошла в 1973 году в ходе Войны судного дня.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что свержение президента Сирии Башара Асада стало возможным из-за ударов ЦАХАЛ по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла». Кроме того, он подчеркнул, что Тель-Авив «протягивает руку помощи всем сирийцам», однако готов к обороне и не даст каким-либо враждебным Израилю силам укрепиться на границе.