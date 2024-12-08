Участники переговоров по Сирии призвали к политическому решению конфликта

Участники переговоров в Дохе призвали к политическому решению конфликта в Сирии

Участники переговоров по Сирии в Дохе согласились, что все стороны должны стремиться к политическому решению кризиса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи, передает РИА Новости.

В переговорах участвовали пять арабских стран и три государства-члены астанинского переговорного процесса (Россия, Иран и Турция).

Помимо этого, стороны согласились активно наращивать поставки гуманитарной помощи сирийскому народу и обеспечить ее транспортировку во все пострадавшие районы.

В настоящее время бои между сирийской армией и боевиками из формирований вооруженной сирийской оппозиции идут в Хомсе. При этом войска Асада потеряли контроль над Пальмирой.