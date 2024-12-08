Украина раскрыла условия получения 20 миллиардов долларов за счет активов России

FFB предоставит Украине заем на 40 лет на сумму до $20 млрд за счет активов РФ

Власти Украины подтвердили условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Federal Financing Bank (FFB) предоставит заем на 40 лет на сумму до 20 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

По данным украинских властей, заем был ранее согласован «Большой семеркой», которая поддержала инициативу выделения Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины», — говорится в постановлении кабмина Украины.

На сумму займа начисляются проценты по ставке 1,3 процента годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США, а выплата их и погашение производятся за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные активы России «украинскими деньгами». Он поблагодарил западные страны, «отстаивающие право» Киева на их использование.