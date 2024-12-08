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21:23, 8 декабря 2024Бывший СССР

Украина раскрыла условия получения 20 миллиардов долларов за счет активов России

FFB предоставит Украине заем на 40 лет на сумму до $20 млрд за счет активов РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Власти Украины подтвердили условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Federal Financing Bank (FFB) предоставит заем на 40 лет на сумму до 20 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

По данным украинских властей, заем был ранее согласован «Большой семеркой», которая поддержала инициативу выделения Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины», — говорится в постановлении кабмина Украины.

На сумму займа начисляются проценты по ставке 1,3 процента годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США, а выплата их и погашение производятся за счет доходов, полученных от замороженных активов России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал замороженные активы России «украинскими деньгами». Он поблагодарил западные страны, «отстаивающие право» Киева на их использование.

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