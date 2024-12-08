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02:26, 8 декабря 2024Мир

В Белом доме высказались о пользе переданных ВСУ танках Abrams на поле боя

Салливан: отданные ВСУ танки Abrams недоукомплектованы, от них мало пользы в бою
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Танки Abrams, которые США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), были недоукомплектованы, от них оказалось мало пользы на поле боя. Об этом высказался советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме по национальной обороне в Калифорнии, передает РИА Новости.

«Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них», — признался представитель Белого дома.

По словам Салливана, подобная оценка эффективности предоставленной Киеву техники «в точности» сходится с позицией американских военнослужащих.

Ранее в Польше предупредили о последствиях захвата российскими военными танков Abrams. Военные трофеи могут повлиять на ход спецоперации (СВО), поскольку РФ сможет разработать новые методы борьбы с бронетехникой после их изучения.

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