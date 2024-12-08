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16:05, 8 декабря 2024Мир

В Британии заявили о неизбежном коллапсе Украины

Военный аналитик Меркурис: коллапс Украины в конфликте неизбежен
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Коллапс Украины в конфликте неизбежен, и переломить ситуацию невозможно даже с военной помощью стран Запада. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Этот коллапс, на мой взгляд, практически неизбежен (...) Так же, как и мобилизация, которую Украина начала в апреле, должна была переломить ситуацию, но не переломила, и дополнительное финансирование, которое Конгресс [США] одобрил в апреле, было призвано сделать то же самое, но этого не произошло», — рассказал военный аналитик.

Меркурис указал, что страны Запада ведут переговоры по дальнейшему урегулированию конфликта «сами с собой». По его словам, это является большой ошибкой, и они должны обратить внимание на интересы России по данному вопросу.

Ранее Меркурис заявил, что переговоры между Россией и США по Украине будут иметь успех только в том случае, если Запад осознает, что Россия уже практически одержала победу в конфликте. Он подчеркнул, что Москве нет смысла сейчас идти на компромиссы, поскольку Россия до сих пор не обращала внимания на санкции, и за все время спецоперации «не было ни одного момента, когда РФ пошла бы на какие-либо уступки из-за санкций».

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