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04:31, 8 декабря 2024Мир

В Британии заявили о возможном расколе Евросоюза из-за действий главы ЕК

Daily Express: новое торговое соглашение с Южной Америкой приведет к расколу ЕС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mariana Greif / Reuters

Новое торговое соглашение с Южной Америкой, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, может привести к расколу Еврооюза из-за нарастающих разногласий между Францией, ФРГ и Брюсселем. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

По словам авторов материала, сделка, разрабатываемая в течение 25 лет, охватит более 700 миллионов человек. Он заявил, что это вызывает возражения со стороны Франции «из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины будут подорваны более дешевыми поставками из Южной Америки».

При этом Берлин поддерживает данное соглашение, поскольку немецкие власти уверены, что оно позитивно скажется на экспорте, пишет издание.

Ранее сообщалось, что тысяча человек присоединилась к иску против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции при закупках непроверенных вакцин от коронавирусной инфекции более чем на 35 миллиардов евро.

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