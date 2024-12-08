Sham FM: в Дамаске прогремели взрывы

В Дамаске прогремели взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийскую радиостанцию Sham FM.

«Взрывы возобновились в столице Дамаске», — говорится в сообщении. Местные жители также сообщили, что в столице Сирии слышны звуки выстрелов.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Дамаска прекратил работу после того, как все сотрудники покинули свои рабочие места.

Также стало известно, что армия Сирии укрепила все позиции в пригороде Дамаска и к югу от столицы на фоне провокаций террористов.

