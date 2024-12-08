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15:17, 8 декабря 2024Мир

В Дамаске ввели комендантский час

Al-Watan: боевики ввели комендантский час в Дамаске
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Firas Makdesi / Reuters

В столице Сирии с 16:00 до 05:00 московского времени вводится комендантский час. Об этом со ссылкой на сирийскую газету Al-Watan сообщает ТАСС.

Решение о введении ограничений на передвижение по Дамаску ввела «военная администрация».

Ранее агентство со ссылкой на очевидцев сообщило, что после захвата боевиками Дамаска в столице страны продолжается стрельба, люди массово уезжают из города.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

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