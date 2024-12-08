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15:04, 8 декабря 2024Россия

В Госдуме раскрыли позицию России в ситуации с Сирией

Депутат Слуцкий: Россия выступает за территориальную целостность Сирии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий . Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Россия выступает за территориальную целостность Сирии и передачу власти мирным путем. Позицию страны в этой ситуации раскрыл глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова передает ТАСС.

«По-прежнему выступаем за территориальную целостность Сирии, инклюзивный внутригосударственный диалог и демократические процедуры передачи власти мирным путем», — заявил депутат. Парламентарий добавил, что ближневосточная страна переживает сейчас сложный и трагический период.

При этом, по словам Слуцкого, пока удалось избежать самого жестокого варианта развития событий. «Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли пообещал передать власть оппозиции без боя. Но никто не может гарантировать, что противостояние на этом закончилось», — пояснил глава думского комитета.

Ранее в российском МИД сообщили, что военные базы РФ в Сирии находятся в повышенной боевой готовности. Однако серьезных угроз на данный момент для них нет.

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