В Кремле высказались о темпах интеграции с Белоруссией

Песков: в процессе интеграции с Белоруссией не нужно торопиться

В Кремле считают интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно торопиться. Так о темпах интеграции стран высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков подчеркнул, что процедура должна идти умеренно, чтобы не возникло противоречий. «Это две независимые страны, при сохранении вот этой суверенности обсуждается вопрос единого Союзного государства», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее Песков назвал Союзное государство самой продвинутой формой интеграции на пространстве бывшего СССР.

По его словам, создание этого формата объединения России и Белоруссии началось еще четверть века назад. Песков также отметил, что на повестке дня стоит много вопросов, в том числе укрепление общего оборонного пространства двух государств.