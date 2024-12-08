В России перечислили два неутешительных для Сирии сценария после мятежа

Политолог Онтиков: по ситуации в Сирии есть два главных возможных сценария

По кризисной ситуации в Сирии в настоящее время существуют два основных неутешительных для страны возможных сценария, подразумевающих эскалацию политической напряженности в государстве. Об этом заявил востоковед Андрей Онтиков, его слова приводит газета «Известия».

Первый из вариантов предполагает погружение Сирии в политический хаос по примеру Ливии. Если такой сценарий реализуется, то страна столкнется с разборками между различными террористическими, оппозиционными группировками. Подобное, напомнил эксперт, ранее уже происходило в Идлибе, расположенном на северо-западе Сирии. «В этом случае Сирия станет потерянной на годы», — пояснил аналитик.

Сейчас есть возможность удержания оппозиционных формирований от такого сценария со стороны Турции, США и Израиля, добавил Онтиков. Однако смогут ли они контролировать ситуацию в стране в долгосрочной перспективе — неизвестно. Второй сценарий, подчеркивает эксперт, является более негативным для Сирии и подразумевает полноценный развал страны на несколько частей или сохранение формальной территориальной целостности, но при зонах влияния внешних игроков. При этом Онтиков не стал исключать сочетания двух вышеперечисленных сценариев. При любом из них страна погрузится в кризис, посетовал востоковед.

Усиление геополитической напряженности в Сирии началось после наступления антиправительственных сил. В ночь на воскресенье, 8 декабря, представители вооруженной оппозиции заняли город Хомс и вошли в Дамаск. После этого президент страны Башар Асад покинул сирийскую столицу на самолете в неизвестном направлении.

Член политического комитета Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда ранее заявил, что главе государства после мятежа отказали в приеме несколько стран, включая Россию. На этом фоне, предположил оппозиционер, Асад мог направиться в одно из африканских государств.

