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13:48, 8 декабря 2024Россия

В Совфеде прокомментировали слова Трампа о желании Украины начать переговоры с Россией

Сенатор Джабаров: РФ сдержанно отнесется к словам Трампа о переговорах с Киевом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о желании Украины начать переговоры с Россией. Свое мнение он озвучил в беседе с радио «Говорит Москва».

Он предположил, что Москва сдержанно отнесется к озвученной Трампом информации. «Так переговоры не начинаются. И подготовка к ним так не ведется», — заявил сенатор. Он добавил, что заявление избранного американского лидера не заставит РФ прекратить боевые действия на Украине.

Джабаров добавил, что о готовности к переговорам должен был заявить сам президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, он, в свою очередь, наоборот регулярно заявляет, что мирное соглашение между Россией и Украиной невозможно.

Ранее Трамп заявил, что украинские власти хотят заключить сделку с Россией по мирному урегулированию конфликта. Он также призвал страны немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

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