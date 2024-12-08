В России собрались построить почти тысячу гражданских самолетов

Вице-премьер Савельев: в РФ намерены изготовить 994 самолета в ближайшем будущем

В обозримом будущем в России планируют изготовить в общей сложности 994 гражданских самолета различных типов. Об этом заявил заместитель председателя правительства Виталий Савельев, его слова приводит платформа «Смотрим».

Он уточнил, что в реализации этой цели примет участие Министерство промышленности и торговли (Минпромторг). При этом основной упор будет сделан на российскую технику, заверил Савельев. «Мы планируем с Минпромторгом 994 самолета изготовить в ближайшем обозримом будущем», — резюмировал вице-премьер.

Ранее он раскрыл единственное условие, при котором Россия может купить иностранные самолеты. По его словам, подобное станет возможно только при существенном увеличении спроса на авиаперевозки на внутреннем рынке РФ. «Мы можем покупать (зарубежную авиатехнику — прим. «Ленты.ру»), если промышленность наша не успеет сделать», — заключил Савельев.

Двумя главными разработками России в области пассажирских авиаперевозок являются самолеты МС-21 и Sukhoi SuperJet. Разработка первого ведется с 2000-х годов на фоне неоднократных переносов начала производства из-за необходимости доработки. Передача первых бортов в коммерческую эксплуатацию планировалась в 2024 году. Однако пока лайнер не совершил ни одного полета в импортозамещенной комплектации. Как ранее утверждал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первые поставки этих самолетов перевозчикам начнутся в 2025 году.

Что касается Sukhoi SuperJet, то его импортозамещенная версия (Superjet 100) с отечественными двигателями ПД-8 так и не поднялась в воздух в 2023 году, как изначально планировалось. На этом фоне, как отмечали источники газеты «Коммерсантъ», поставки первых двух SJ-100 перенесли на 2024-й. Однако в начале марта в «Ростехе» сообщили, что окончательные сроки российские власти в итоге сдвинули «с учетом дополнительных работ и испытаний». Согласно обновленным планам, сертификация «Суперджета» сдвигается на 2025-й, а начало поставок — на 2026 год.