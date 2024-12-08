В российском регионе произошло возгорание после падения БПЛА

В Воронежской области произошло возгорание после падения беспилотника

Возгорание на промышленном объекте произошло в Воронежской области в результате падения беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, возгорание уже ликвидировано. Он сообщил, что минувшей ночью дежурные силы ПВО и средства РЭБ на территории одного из районов российского региона обнаружили и подавили несколько украинских беспилотников.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Ранее стало известно, что в небе над Ростовской областью рядом с городом Новошахтинск были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. По данным врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь, никто из людей не пострадал.