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06:21, 8 декабря 2024Мир

В Сирии сообщили о запуске ракеты по самолету Асада

Ракета была запущена возле базы в Сирии, где расположены зенитные ракеты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Около 5:30 утра по сирийскому времени возле базы 4-ой дивизии, где расположены зенитные ракеты, была запущена ракета. Об этом сообщил Telegram-канал Mediterranean Man со ссылкой на собственные источники.

«Если это правда, это означает, что самолет был сбит, если предположить, что ракета и шумы, исходящие от нее, имеют зенитный характер», — говорится в сообщении.

О том, кто находился в самолете и кому принадлежит воздушное судно, не сообщается. Уточняется, что взрыв произошел в деревне Ас-Сувайри к западу от Хомса.

Предварительно, на борту мог находиться президент Сирии Башар Асад. По информации Reuters, сирийский лидер вылетел из Дамаска на грузовом самолете Ил-76.

Кроме того, командование сирийской армии объявило о капитуляции.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Также сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.

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