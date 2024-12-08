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04:05, 8 декабря 2024Мир

В США заявили о нехватке украинских пилотов для обучения управлению F-16

Салливан: Украина не смогла отправить достаточно пилотов для обучения на F-16
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Osman Orsal / Reuters

Украина не смогла отправить в США достаточное число пилотов для обучения управлению истребителями F-16. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время форума по национальной обороне в Калифорнии, выступление опубликовано на сайте Пентагона.

«У нас было ограниченное число обученных пилотов не потому, что мы не были готовы их обучать, а потому, что у украинцев нет пилотов для своевременного создания полноценных возможностей F-16», — рассказал Салливан.

Он добавил, что американские инструкторы готовы обучать максимально возможное число пилотов.

Западные союзники Киева, поставившие истребители F-16 на Украину, сделали это из имиджевых соображений и запрещают использовать их в боевых действиях. Так считает полковник Службы безопасности республики (СБУ) в отставке Олег Стариков, отметив, что США и ЕС используют территорию страны в качестве испытательного полигона для своего оружия.

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