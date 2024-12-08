В США заявили о непредсказуемости мобилизации на Украине

New York Times: мобилизация на Украине однобока и непредсказуема

Система, по которой мобилизуют мужчин на Украине, непредсказуема. Такое мнение выразило американское издание The New York Times.

В материале издания описывается история 35-летнего Николая Куличенко, который едва не лишился жизни, однако, несмотря на это, был повторно мобилизован.

«Призыв Куличенко подчеркивает непредсказуемость и однобокость украинской мобилизации, которая в большей степени опирается на призыв мужчин старшего возраста», — отмечает издание из США.

Ранее издание Strategic Culture Foundation заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет неизбежное поражение. В материале подчеркивается, что Киев отправляет лучших узконаправленных специалистов на передовую, так как украинская политическая система истощена.

До этого украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что ее соотечественники бегут в новые регионы России из-за политики Владимира Зеленского. По ее словам, украинцы в том числе хотят избежать мобилизации.