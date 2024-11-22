SСF: мобилизация лучших узконаправленных специалистов приближает крах Украины

Мобилизация лучших узконаправленных специалистов на Украине приближает крах Киева. Такое мнение выразил обозреватель Лукас Лейрос в статье для западного издания Strategic Culture Foundation (SCF).

«Украина не только потеряла способность поддерживать свои боевые системы в рабочем состоянии, но и теперь вынуждена призывать своих лучших техников и инженеров для службы в окопах. (...) Страна буквально исчерпывает возможности для ведения боевых действий, что приведет к ее неизбежному поражению», — заявил Лейрос.

По его мнению, решение Киева отправить лучших специалистов на передовую свидетельствует об истощении украинской политической системы. Автор статьи предположил, что в скором времени могут быть мобилизованы врачи, ученые и другие специалисты, что еще больше ослабит социальную и экономическую структуру страны. «То, что осталось от инфраструктуры Украины, разрушается в результате конфликта, в котором Киев явно не может победить, а отчаянная мобилизация только ускоряет его крах», — добавил западный журналист.

Ранее американский журналист Такер Карлсон раскритиковал решение властей США разрешить Украине бить вглубь России дальнобойными ракетами ATACMS. Он назвал Америку фашистским государством, провоцирующим ядерный конфликт.