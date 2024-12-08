В Великобритании рассказали о необходимости для Украины уступить России

Для прекращения конфликта Украине может потребоваться пойти на уступки России, отказавшись от некоторых территорий. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph (DT).
В публикации издания сообщается, что согласие уступить «обеспечит мир и длительную независимость». Там же отмечается, что для прекращения огня Киев должен получить гарантии безопасности со стороны западных стран, иначе соглашение о прекращении огня не будет иметь смысла.
«Действительно важные переговоры — это переговоры между Украиной и Западом. Пока Запад не даст Украине гарантии безопасности в натовском стиле — либо полное членство с пятой статьей [НАТО], либо что-то близкое к этому — я не вижу, как можно прийти [к прекращению боевых действий]», — сказал профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским лидером Владимиром Путиным, включающих в себя полный вывод Вооруженных сил Украины с территории новых регионов страны.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что прекращенный огонь без гарантий может быть снова разожжен в любой момент.