DT: Украине может потребоваться пойти на уступки для прекращения конфликта

Для прекращения конфликта Украине может потребоваться пойти на уступки России, отказавшись от некоторых территорий. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph (DT).

В публикации издания сообщается, что согласие уступить «обеспечит мир и длительную независимость». Там же отмечается, что для прекращения огня Киев должен получить гарантии безопасности со стороны западных стран, иначе соглашение о прекращении огня не будет иметь смысла.

«Действительно важные переговоры — это переговоры между Украиной и Западом. Пока Запад не даст Украине гарантии безопасности в натовском стиле — либо полное членство с пятой статьей [НАТО], либо что-то близкое к этому — я не вижу, как можно прийти [к прекращению боевых действий]», — сказал профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским лидером Владимиром Путиным, включающих в себя полный вывод Вооруженных сил Украины с территории новых регионов страны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что прекращенный огонь без гарантий может быть снова разожжен в любой момент.