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14:58, 8 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский назвал потери Украины с февраля 2022 года

Зеленский: Украина с 24 февраля 2022 года потеряла 43 тысячи военных
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина с 24 февраля 2022 года потеряла 43 тысячи военных, еще 370 тысяч были ранены. Такие цифры потерь назвал президент страны Владимир Зеленский.

Он также заявил, что примерно половина раненых военных возвращаются в строй, кроме того, в ВСУ фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные.

В начале декабря Зеленский высказывался, что в конфликте республика потеряла менее 80 тысяч военнослужащих. Он подчеркнул, что не может раскрыть конкретные цифры, однако они значительно меньше, чем озвучивают западные СМИ.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что Украина потеряла в конфликте с Россией 400 тысяч военнослужащих. «Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц (...) Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и, если это будет продолжаться, все может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное», — написал он в соцсети Truth Social.

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