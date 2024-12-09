Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:41, 9 декабря 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбили в российском регионе

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что регион подвергся атаке около 20:50 по московскому времени.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль с людьми в районе села Двулучное Валуйского округа. По его словам, в результате сброса взрывного устройства на машину пострадали трое человек.

Незадолго до этого глава региона сообщил об атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Шебекино. Всех жителей подъезда, по которому был нанесен удар, эвакуировали.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Поветкин заявил о поддержке Усика

      Филипп Киркоров придумал своим детям работу

      В Чехии назвали ситуацию в Сирии рискованной для Европы

      Крупный российский банк запланировал расстаться с частью заемщиков

      В Госдуме призвали дать Асаду российское гражданство

      Зарплата курьеров в Москве вырастет до 300 тысяч рублей

      Динамику цен на аренду жилья в России оценили

      Премьер-министр Сирии согласился передать власть в стране лидерам оппозиции

      В Дамаске раздались мощные взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше