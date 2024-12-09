Беспилотник ВСУ сбили в российском регионе

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что регион подвергся атаке около 20:50 по московскому времени.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль с людьми в районе села Двулучное Валуйского округа. По его словам, в результате сброса взрывного устройства на машину пострадали трое человек.

Незадолго до этого глава региона сообщил об атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Шебекино. Всех жителей подъезда, по которому был нанесен удар, эвакуировали.