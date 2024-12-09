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18:10, 9 декабря 2024Россия

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на движущийся автомобиль с людьми

Губернатор Гладков: трое пострадали при атаке БПЛА на машину в районе Двулучного
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Белгородской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на движущийся автомобиль с людьми в районе села Двулучное Валуйского округа. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате пострадали трое. «Две женщины и мужчина получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения лица. Бригады СМП доставляют пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона. Он добавил, что машина получила повреждения, но не уточнил их характер.

Кроме того, в Шебекино, FPV-дрон взорвался на парковке местного предприятия, повредив зеркало и колесо грузовой машины. Также в Муроме сброс взрывчатки беспилотным аппаратом повредил забор частного дома.

Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино при ударе украинского дрона пострадала женщина. Россиянку доставили в больницу с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочным ранением спины.

ЖЗЛ
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