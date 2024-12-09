Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в российском городе

Губернатор Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на многоквартирный дрон в Шебекино

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал многоквартирный дом в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате детонации дрона загорелась одна из квартир — пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания. В доме повреждено остекление», — написал чиновник.

Затем украинские войска предприняли повторную попытку атаки на здание, однако БПЛА сбили на подлете к дому.

Глава области добавил, что всех жителей подъезда, по которому был нанесен удар, эвакуировали. Четверых из них разместили в пункте временного размещения, остальные остановились у родственников.

В ночь на понедельник, 9 декабря, ВСУ попытались ударить по трем регионам России с помощью 13 беспилотников. Восемь перехватили над Белгородской областью, три — над Ростовской областью, еще один — над Астраханской областью.