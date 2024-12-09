Украина за ночь пыталась ударить по трем регионам России

МО: сбиты 13 дронов над Астраханской, Белгородской и Ростовской областями

В ночь на понедельник, 9 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по трем регионам России с помощью 13 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что 13 беспилотников сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Восемь перехватили над Белгородской областью, три — над Ростовской областью, еще один — над Астраханской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. По информации ведомства, ВСУ пытались ударить по регионам беспилотниками самолетного типа.

Вечером в воскресенье, 8 декабря, сообщалось о попытке атаки ВСУ на Белгородскую область. Тогда средства ПВО сбили два украинских беспилотника. О пострадавших данных не приводилось.