Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над российским регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что попытка атаки по территории российского региона дронами самолетного типа была пресечена около 20:45 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в Минобороны.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны 8 декабря сбили в общей сложности пять украинских беспилотников, пролетавших в небе над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.