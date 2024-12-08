Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над российским регионом

МО РФ: силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки по территории российского региона дронами самолетного типа была пресечена около 20:45 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в Минобороны.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны 8 декабря сбили в общей сложности пять украинских беспилотников, пролетавших в небе над территорией Белгородской области и акваторией Черного моря.

