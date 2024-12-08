Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 8 декабря 2024Бывший СССР

Минобороны сообщило об отражении атаки украинских беспилотников

Минобороны: средствами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Река / ТАСС

В воскресенье, 8 декабря, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности пять украинских беспилотников, пролетавших в небе над территорией Белгородской области и акватории Черного моря. Об уничтожении БПЛА сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны) РФ.

В ведомстве уточнили, что три украинских беспилотника удалось уничтожить в Белгородской области, еще два — в акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова. Атаку пресекли днем, в период с 14:30 до 14:55 по московскому времени. В нападении представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовали БПЛА самолетного типа, пояснили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что суммарные потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки составили в общей сложности более 400 военнослужащих.

За это время вооруженные силы РФ уничтожили две боевые пехотные машины, включая американскую БМП Bradley, столько же бронированных транспортных средств и автомобилей. Кроме того, российские военные поразили миномет украинских войск. В результате ударов, по данным Минобороны РФ, были также поражены формирования ряда бригад ВСУ. В свою очередь, авиационные и артиллерийские атаки застали врасплох украинских военных вблизи Суджи, а также в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад покинул Сирию и сложил президентские полномочия, подтвердил МИД России. Что там сказали о российских базах?

      Рукопожатие Трампа с Макроном высмеяли

      Российский военкор отказался горевать по Асаду

      Нетаньяху приписал Израилю свержение Асада

      В Иране раскрыли позицию по ситуации в Сирии

      Полиция начала проверку инцидента со сломанным носом учителя в российской школе

      Шольц назвал хорошей новостью победу террористов в Сирии

      Минобороны сообщило об отражении атаки украинских беспилотников

      В Британии заявили о неизбежном коллапсе Украины

      «Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей подряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше