Минобороны: средствами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников

В воскресенье, 8 декабря, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности пять украинских беспилотников, пролетавших в небе над территорией Белгородской области и акватории Черного моря. Об уничтожении БПЛА сообщается в Telegram-канале Министерства обороны (Минобороны) РФ.

В ведомстве уточнили, что три украинских беспилотника удалось уничтожить в Белгородской области, еще два — в акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова. Атаку пресекли днем, в период с 14:30 до 14:55 по московскому времени. В нападении представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) задействовали БПЛА самолетного типа, пояснили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили, что суммарные потери ВСУ в Курской области за минувшие сутки составили в общей сложности более 400 военнослужащих.

За это время вооруженные силы РФ уничтожили две боевые пехотные машины, включая американскую БМП Bradley, столько же бронированных транспортных средств и автомобилей. Кроме того, российские военные поразили миномет украинских войск. В результате ударов, по данным Минобороны РФ, были также поражены формирования ряда бригад ВСУ. В свою очередь, авиационные и артиллерийские атаки застали врасплох украинских военных вблизи Суджи, а также в Сумской области.