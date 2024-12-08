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14:11, 8 декабря 2024Россия

Потери ВСУ в Курской области за сутки оценили в сотни человек

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 400 военнослужащих
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 400 военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны России в воскресенье, 8 декабря.

Также там сообщили, что за сутки российские военные уничтожили две боевые машины пехоты, в том числе американскую БМП Bradley, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет украинских войск.

Помимо этого, Минобороны отметило, что подразделения группировки войск «Север» наносили поражение формированиям ряда бригад ВСУ в районах населенных пунктов, а удары авиации и артиллерии поразили украинских военных близ Суджи, а также в Сумской области.

Накануне Минобороны заявляло, что потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 380 военнослужащих.

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