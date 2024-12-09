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16:08, 9 декабря 2024Спорт

Доминиканский бейсболист подписал контракт на рекордную в истории спорта сумму

Доминиканский бейсболист Сото подписал контракт на рекордные 765 млн долларов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brad Penner / Reuters

Доминиканский бейсболист Хуан Сото подписал 15-летний контракт с «Нью-Йорк Метс». Об этом сообщает ESPN.

За это время игрок заработает 765 миллионов долларов. Это самая большая сумма в истории мирового спорта. 26-летний Сото также получит подписной бонус в размере 75 миллионов долларов.

Сото превзошел рекорд другого бейсболиста — японца Сехея Отани. Он подписал десятилетний контракт с «Лос-Анджелес Доджерс» на 700 миллионов долларов.

На данный момент Сото выступает за «Нью-Йорк Янкис». В Главной лиге бейсбола (МLB) он играет с 2018 года, за это время доминиканец трижды участвовал в Матче всех звезд лиги.

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