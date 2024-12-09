В ЕС потребовали выделить 100 миллиардов евро на подготовку к «российской агрессии»

Politico: ЕК просит выделить 100 миллиардов евро на подготовку к агрессии России

Еврокомиссия (ЕК) просит Евросоюз выделить 100 миллиардов евро на подготовку к возможной «российской агрессии». Об этом в интервью журналу Politico рассказал выступивший с таким призывом еврокомиссар, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

«Мы должны быть готовы к возможной российской агрессии. Если мы потерпим неудачу на Украине, то, конечно, вероятность российской военной агрессии против государств-членов ЕС может возрасти», — заявил чиновник.

Ранее постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев сообщил, что НАТО концентрирует силы на российской и белорусской границе с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия.