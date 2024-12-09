Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:00, 9 декабря 2024Мир

НАТО начало концентрировать силы на границах с Россией

Постпред при ОДКБ Васильев: НАТО концентрирует силы на границе с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Североатлантический альянс концентрирует силы на российской и белорусской границе с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия. Об этом в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заявил постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев.

По словам постпреда, организация отмечает беспрецедентный рост напряженности в Европе. «Стратегическая ситуация ухудшилась и после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о нахождении в странах-членах НАТО в Европе около 80 тысяч американских военных, которые в том числе направлены в регион с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании СМИД ОБСЕ говорил, что холодная война, являющаяся реинкарнацией предыдущей, рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену. По словам дипломата, Вашингтон и его сторонники выкинули на свалку все договоренности в области контроля над вооружениями, заключенные в 80-е годы прошлого века.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп заявил о желании Зеленского пойти на соглашение с Россией

      В ДНР оценили взятие Шевченко перспективами выхода к Покровску

      Трамп высказался о жене Байдена

      Трамп высказался об отношении к НАТО

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на линии фронта

      Россиянка заявила о совратившем ее 13-летнюю дочь в лагере тренере по танцам

      66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

      Стало известно о судьбе нескольких пропавших без вести жителей Курской области

      В ДНР капрала грузинской армии заочно приговорили к 14 годам за наемничество в ВСУ

      Российское «Изделие-305» в зоне СВО сравнили со скальпелем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше