НАТО начало концентрировать силы на границах с Россией

Постпред при ОДКБ Васильев: НАТО концентрирует силы на границе с Россией

Североатлантический альянс концентрирует силы на российской и белорусской границе с возможностью размещения систем для тактического ядерного оружия. Об этом в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заявил постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев.

По словам постпреда, организация отмечает беспрецедентный рост напряженности в Европе. «Стратегическая ситуация ухудшилась и после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о нахождении в странах-членах НАТО в Европе около 80 тысяч американских военных, которые в том числе направлены в регион с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии».

5 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании СМИД ОБСЕ говорил, что холодная война, являющаяся реинкарнацией предыдущей, рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену. По словам дипломата, Вашингтон и его сторонники выкинули на свалку все договоренности в области контроля над вооружениями, заключенные в 80-е годы прошлого века.