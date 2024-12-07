Байден заявил о нахождении в Европе примерно 80 тысяч военных США

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил о нахождении в странах-членах НАТО в Европе около 80 тысяч военных США, которые в том числе направлены в регион с целью «успокоения союзников» и «сдерживания дальнейшей российской агрессии». Обращение американского лидера к Конгрессу опубликовано на сайте Белого дома.

В письме также указывается, что в ноябре глава США два раза отдавал распоряжение о нанесении ударов по территории Сирии для атак по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как утверждает Байден, удары стали следствием нападений на американский персонал и объекты в Сирии, угрожавших жизням военнослужащих и коалиционным силам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что холодная война, являющаяся реинкарнацией предыдущей, рискует перейти в горячую фазу из-за стремления США и их союзников вернуть НАТО на политическую авансцену.

Дипломат также отметил, что страны Западной Европы хотят подойти к границам России через Украину. По его словам, у западных стран были планы, которые обсуждались почти открыто. Они хотели разместить британские военно-морские базы на Азовском море, «присматривались» в Крыму и мечтали о создании там базы НАТО.