Кандидат в канцлеры Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

FAZ: кандидат в канцлеры Германии прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

Кандидат на пост канцлера ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Мерц прибыл в Киев утром на специальном поезде. Его визит на Украину не был объявлен заранее по соображениям мер безопасности», — передает издание.

Сообщается, что Мерц прибыл в Киев для того, чтобы провести переговоры с Зеленским по вопросу урегулирования конфликта и заверить его в том, что блок ХДС/ХСС «твердо поддерживает украинскую сторону».

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения переговоров с Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на сумму 650 миллионов евро.

