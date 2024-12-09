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20:39, 9 декабря 2024Культура

Начались съемки первого российско-индийского фильма

Евгений Цыганов и Светлана Ходченкова снялись в российско-индийском фильме
Андрей Шеньшаков
Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Индии стартовали съемки российско-индийского фильма «Жемчуг» с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой кинокомпанию Pan-Altantic Studio.

Сообщается, что съемки проходят неподалеку от Нью-Дели, в городе Нойда. Также часть материала будет отснята в Тадж-Махале и Агре. По сюжету московская семья берет на попечение девочку из приюта и исполняет ее мечту, отправляясь в Индию.

По словам продюсеров проекта, это первая официальная совместная работа России и Индии на государственном уровне и первый со времен СССР русско-индийский фильм. Часть кадров ранее отсняли в Москве и Ханты-Мансийске.

Ранее стало известно, что культовый сербский режиссер Эмир Кустурица приедет в Москву. Сейчас постановщик работает над фильмом по произведению Федора Достоевского.

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