Названы регионы-лидеры по сроку накопления первого взноса по ипотеке в России

ЯНАО занял второе место в России по сроку накопления первого взноса по ипотеке

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Магаданская область стали лидерами по сроку накопления первого взноса по ипотеке в 2024 году в России. Это следует из инфографики РИА Новости.

В ХМАО и ЯНАО на первый взнос по ипотеке придется копить один год и девять месяцев, в Магаданской области — два года и два месяца. На Чукотке, в Ненецком автономном округе и Мурманской области на это потребуется 2,4 года.

На последних строчках рейтинга находится Крым, где на первый взнос придется копить 8,4 года, Кадардино-Балкария (7,7) и Дагестан (7,4). Данных о новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также о Херсонской и Запорожской областях — пока нет.

В 2023 году ЯНАО стал самым материально благополучным регионом России. Второе место в рейтинге занял Чукотский автономный округ с рейтинговыми баллами 99,01, третье — Магаданская область (98,42). Пятерку лидеров замыкают Ненецкий автономный округ (95,08) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (93,65).