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11:52, 9 декабря 2024Экономика

Производителю МС-21 и SSJ 100 отказали в праве на вывоз техники

РБК: правительство отказало ПАО «Яковлев» в вывозе техники без согласования
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пресс-служба Корпорации «Иркут» / ТАСС

Компания «Яковлев», разработчик и производитель самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и МС-21, не смогла добиться для себя права на вывоз техники и авиакомпонентов за рубеж без согласований. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет РБК.

Соответствующий проект постановления ранее направил первому вице-премьеру Денису Мантурову сенатор Андрей Кутепов. Он предусматривал, что «Яковлев» попадет в закрытый список организаций, которые могут сами решать, что и куда вывозить.

В компании объясняли, что ускорение процесса позволит оптимизировать обслуживание отечественной гражданской техники за рубежом. Речь идет о сокращении сроков ремонта компонентов иностранного производства в дружественных странах.

Как отмечали эксперты, текущие требования законодательства требует, в частности, особого разрешения на вывоз двигателей турбореактивных и турбовинтовых, газовых турбин, передающей и приемной аппаратуры для гражданских судов. Запрет отправки за рубеж без согласований распространяется, в том числе страны ЕАЭС.

Предложение «Яковлева» рассматривали Минпромторг, силовые ведомства и другие федеральные органы власти, но, как утверждают собеседники издания, понимания оно не нашло. Один из них объяснил, что производитель выпускает и военную технику, так что просто освободить его от согласований было бы рискованным.

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Тем не менее компании посоветовали обратиться в Минтранс, чтобы сформулировать список конкретных деталей, которые они хотят ремонтировать, а затем повторить предложение.

Основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков указал, что российские авиакомпании давно уже отправляют за рубеж авиадетали для ремонта. Ввоз и вывоз ведется по серым схемам, так что эту практику просто хотят легализовать. В России значительную часть компонентов отремонтировать невозможно, поэтому альтернативы нет.

Ранее сообщалось, что правительство урезало планы производства двигателей для отечественных самолетов. Теперь в 2025-2026 годах предполагается выпустить 128 вместо 192 двигателей для SJ 100 (импортозамещенная версия SSJ 100), MC-21 и Ту-214. Поставки МС-21 в авиакомпании хотят начать в 2025 году, а SJ 100 — в 2026-м, при этом двигатель ПД-8 для SJ 100 еще не сертифицирован, а самолет МС-21 в импортозамещенной комплектации пока не совершил ни одного полета.

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