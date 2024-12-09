Онколог развеял мифы о химиотерапии

Онколог Ахмаев: химиотерапия необязательно приводит к выпадению волос

Некоторые люди считают, что химиотерапия бесполезна, однако это не так, рассказал онколог Расул Ахмаев. Этот и другие мифы о лечении от рака он развеял в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, при химиотерапии не всегда возникают сильная тошнота и рвота, набор или потеря веса. «Даже если "побочка" долго не проходит, не стоит этого бояться и сильно переживать. Сегодня у врачей есть множество вариантов, как ослабить тошноту, улучшить стул или снять головную боль», — подчеркнул он, напомнив, что польза от такой терапии значительно превышает вред.

Кроме того, отметил Ахмаев, химиотерапия необязательно приводит к выпадению волос — такая ситуация может быть связана с индивидуальной непереносимостью препарата или ослабленным иммунитетом, когда «химия» действует не только на раковые клетки, но и на волосяные фолликулы.

Он уточнил, что врачи всегда стараются подбирать для пациентов наиболее щадящие лекарства с доказанной эффективностью: например, таргетные препараты, которые воздействуют только на раковые клетки и не повреждающие здоровые.

Он также опроверг заблуждение о том, что во время химиотерапии нужно полностью отказаться от мяса и сладкого, потому что эти продукты якобы повышают активность опухоли. Врач заверил, что животный белок жизненно необходим ослабленным раком людям. Он уточнил, что ограничить следует красное мясо и избыточное потребление сладкого.

Наконец, Ахмаев обратил внимание на то, что во время химиотерапии необходимо отказаться от вредных привычек.

Курение и алкоголь только усиливают токсическую нагрузку на организм во время «химии». Вдобавок канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, могут спровоцировать быстрое распространение метастазов в соседние органы, чаще всего в легкое. И врачам уже гораздо труднее бороться за жизнь и здоровье пациента Расул Ахмаев врач-онколог

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