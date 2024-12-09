Мезенцев: Запад не воспринимал Союзное государство России и Белоруссии всерьез

Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев заявил, что Запад недооценил серьезность процесса создания СГ. Его слова приводит РИА Новости.

«Всерьез не воспринимали и смотрели на постсоветское пространство как на 15 сломанных, униженных, побежденных малых стран со слабой экономикой, несформированной законодательной базой», — заявил Мезенцев.

По его мнению, западные страны не осознали и не заметили серьезность Союзного государства. «Жизнь показала, что это не так, просчет Запада очевиден», — отметил госсекретарь СГ, добавив, что теперь санкционное давление со стороны Запада на Белоруссию и Россию мобилизует силы двух стран.

«Мы возвращаемся к производствам, которые ранее не планировали развивать», — заключил Мезенцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают интеграцию России и Белоруссии в рамках Союзного государства сложным процессом, в котором не нужно торопиться. Песков подчеркнул, что процедура должна идти умеренно, чтобы не возникло противоречий.