Путин высказался о российской элите

Путин назвал ветеранов СВО настоящей элитой России

Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции (СВО) настоящей элитой страны. Об этом глава государства заявил в ходе празднования Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, российские власти продолжат и дальше опираться на участников спецоперации. Он подчеркнул, что достойно показавшие себя в бою военнослужащие, в том числе молодые, — это отважные и надежные люди, которые превыше всего ставят службу России.

«Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде — и на военной службе, и на гражданской», — сказал президент.

Он напомнил, что в стране действует программа кадровой подготовки «Время героев», в первом потоке которой приняли участие больше 60 кавалеров ордена Мужества и 21 Герой России.

Ранее Путин потребовал подготовить план повышения уровня трудоустройства участников СВО. Глава государства ожидает доклад о выполнении задачи до 1 марта 2025 года.