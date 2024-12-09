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13:42, 9 декабря 2024Россия

Путин высказался о российской элите

Путин назвал ветеранов СВО настоящей элитой России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал ветеранов специальной военной операции (СВО) настоящей элитой страны. Об этом глава государства заявил в ходе празднования Дня Героев Отечества в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Трансляция ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, российские власти продолжат и дальше опираться на участников спецоперации. Он подчеркнул, что достойно показавшие себя в бою военнослужащие, в том числе молодые, — это отважные и надежные люди, которые превыше всего ставят службу России.

«Такие качества, такая прочная ценностная основа нужны везде — и на военной службе, и на гражданской», — сказал президент.

Он напомнил, что в стране действует программа кадровой подготовки «Время героев», в первом потоке которой приняли участие больше 60 кавалеров ордена Мужества и 21 Герой России.

Ранее Путин потребовал подготовить план повышения уровня трудоустройства участников СВО. Глава государства ожидает доклад о выполнении задачи до 1 марта 2025 года.

ЖЗЛ
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