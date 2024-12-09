Раскрыты детали формирования переходного правительства Сирии

Al-Jazeera: оппозиция уполномочит Башира сформировать правительство в Сирии

Сирийская оппозиция уполномочит Мохамада Башира сформировать правительство на переходный период. Об этом сообщает Al-Jazeera.

«Мохамаду аль-Баширу, главе Правительства спасения Сирии, которое уже много лет управляет Идлибом, будет поручено сформировать новое сирийское правительство на переходный период», — отмечает издание.

Решение было принято после встречи между командующим отделом операций вооруженной оппозиции Ахмедом Аш-Шара аль-Баширом и премьер-министром Мохаммедом аль-Джалали. Целью встречи было определение порядка передачи власти и недопущение погружения Сирии в хаос, говорится в материале.

8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад ушел с поста главы государства и покинул страну. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер вместе с семьей находится в Москве.