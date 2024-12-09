Россиян предупредили о подорожании сигарет

Минсельхоз: с 1 января 2025-го минимальная цена пачки сигарет вырастет на 4,6 %

Сигареты в России подорожают с 1 января 2025 года. Об этом со ссылкой на Минсельхоз предупреждает «Интерфакс».

С начала следующего года минимальная цена на пачку сигарет составит 135 рублей за пачку. Она вырастет на 4,6 процента год к году. До конца 2024-го минимальная цена составляет 129 рублей.

Минимальная стоимость табачных изделий рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на пачку, установленной Налоговым кодексом РФ с 1 января 2025 года. Также при ее расчете учитывают ставку налога на добавленную стоимость и повышающий коэффициент. Ставка акциза на сигареты в 2025 года составит 2945 рублей за тысячу штук плюс 18 процентов расчетной стоимости.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко предполагал, что из-за роста акцизов минимальная цена пачки сигарет составит 135-140 рублей.

За последние десять лет объем продаж легальных сигарет в России сократился в два раза, а продажи нелегальных выросли в десять раз, заявил вице-президент по вопросам налогообложения и нелегальной торговли табачной компании JTI Рамунас Масиус.

По его словам, в районе 2014 года рынок легально произведенных сигарет в стране составлял 400 миллиардов штук, а сейчас — 190 миллиардов.