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20:29, 9 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали улучшающие потенцию консервы

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал печень трески консервированным продуктом, улучшающим потенцию. Выпуск, в котором врач рассказал об этих полезных свойствах, доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что в печени трески содержится большое количество витамина D. Этот элемент участвует в выработке тестостерона и расширяет сосуды. По словам врача, такое сочетание свойств способствует улучшению потенции.

Ранее кардиолог рассказал о напитке, повышающем потенцию. По его словам, таким свойством обладает коктейль из молока, мороженого и гранатового сока.

До этого Гандельман и Елена Малышева назвали привычку, улучшающую эректильную функцию у мужчин. Специалисты рассказали, что для достижения такого эффекта нужно регулярно ходить в баню.

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