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04:32, 31 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли улучшающий потенцию напиток

Фото: Stockking / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал повышающий потенцию напиток. Выпуск передачи, в котором специалист рассказал о влиянии молочного коктейля с добавлением гранатового сока на эректильную функцию, доступен на сайте телеканала.

Гандельман рекомендовал для улучшения эректильной функции включить в рацион коктейль, в состав которого входит молоко, мороженое и гранатовый сок. «Что происходит с сосудами? Они расширяются, потому что гранат богат окисью азота — природного сосудорасширителя, а это снизит артериальное давление, защитит сердце, улучшит потенцию», — объяснил медик.

Ранее терапевт Елена Малышева и Герман Гандельман раскрыли россиянам улучшающую потенцию распространенную привычку. Медики заявили, что регулярные походы в баню благотворно влияют на эректильную функцию мужчин.

До этого иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов назвали продукт, также улучшающий эрекцию. Таковым медики посчитали тыквенные семечки. Гандельман также раскрыл способ защититься от импотенции. Он призвал мужчин включить в рацион щавель.

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      Олег Давыдов
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