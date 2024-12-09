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15:57, 9 декабря 2024Силовые структуры

Российская казна лишилась 1,5 миллиарда рублей из-за злоупотреблений сотрудницы таможни

СК завершил следствие по делу экс-замглавы Шереметьевской таможни Башкатовой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Завершено расследование уголовного дела бывшей исполняющей обязанности замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, вследствие чего казна недополучила таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

В настоящее время фигурантка дела и ее адвокат знакомятся с материалами дела. По версии следствия, Башкатова допустила злоупотребления, действуя в интересах компании «Авиаброкер». Она дала подчиненным незаконное указание перевести декларируемые самолеты под льготную категорию. В результате компания была неправомерно освобождена от уплаты таможенных платежей, отчего государству был причинен ущерб.

На основании собранных следствием доказательств в доход государства взыскано почти два миллиарда рублей таможенной пошлины с пенями за просрочку.

17 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова на десятки миллионов рублей по делу о взятках.

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