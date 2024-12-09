Российская казна лишилась 1,5 миллиарда рублей из-за злоупотреблений сотрудницы таможни

СК завершил следствие по делу экс-замглавы Шереметьевской таможни Башкатовой

Завершено расследование уголовного дела бывшей исполняющей обязанности замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, вследствие чего казна недополучила таможенных платежей на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

В настоящее время фигурантка дела и ее адвокат знакомятся с материалами дела. По версии следствия, Башкатова допустила злоупотребления, действуя в интересах компании «Авиаброкер». Она дала подчиненным незаконное указание перевести декларируемые самолеты под льготную категорию. В результате компания была неправомерно освобождена от уплаты таможенных платежей, отчего государству был причинен ущерб.

На основании собранных следствием доказательств в доход государства взыскано почти два миллиарда рублей таможенной пошлины с пенями за просрочку.

17 сентября сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова на десятки миллионов рублей по делу о взятках.