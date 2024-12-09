Российская молодежь потянулась за микрозаймами

НБКИ: в сегменте микрозаймов выросла доля самых молодых россиян

За десять месяцев 2024 года в России в структуре выданных микрозаймов увеличилась доля заемщиков младше 30 лет. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, соответствующий показатель вырос до 41,4 процента, увеличившись относительно января-октября 2023 года на 3,6 процентных пункта. При этом доли остальных возрастных групп снизились: старше 50 лет — до 10,8 процента; от 30 до 40 лет — до 33,2 процента и от 40 до 50 лет — до 14,6 процента.

Таким образом, самой массовой категорией заемщиков по микрозаймам оказались граждане, еще не достигшие 30 лет, а самой маленькой те, кто уже разменял шестой десяток.

В конце октября появилась новость о том, что в России безработным и тем, чей трудовой стаж меньше года, могут запретить получать микрокредиты. Таким образом, в первую очередь права на такие ссуды лишится именно молодежь.

Чаще всего в России микрозаймы одобряют жителям Якутии, а также Ямало-Ненецкого (ЯНАО) и Ханты-Мансийского (ХМАО) автономных округов.