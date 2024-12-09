Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:32, 9 декабря 2024Путешествия

Самолет с человеческими останками выловили через год после крушения

Daily Mail: самолет Cessna выловили в Северном море через год после крушения
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: swifant / Wikimedia

Самолет с человеческими останками выловили у берегов Шотландии через год после крушения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

6 декабря рыбаки обнаружили легкомоторный Cessna 172 в Северном море в районе города Леруик и вытащили его на берег. Затем обломки, среди которых были человеческие останки, отправили на экспертизу.

Выяснилось, что зарегистрированное в Германии воздушное судно пропало без вести 30 сентября 2023 года после вылета из Гамбурга. Пилот арендовал лайнер, чтобы навестить родственников в немецком городе Байройт, расположенном примерно в 260 километрах от аэропорта отправления.

Материалы по теме:
В Татарстане 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами. Что известно о катастрофе
В Татарстане 16 человек погибли при крушении самолета с парашютистами.Что известно о катастрофе
10 октября 2021
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье. Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье.Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
17 августа 2021

Хотя мужчина был опытным авиатором, по неизвестной причине он не предоставил план полета, отклонился от запланированного маршрута и ​​не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой. Самолет находился в воздухе шесть часов и 19 минут, прежде чем упал в Северное море.

Изначально поиски ничего не дали, поэтому лайнер и пилот больше года считались пропавшими без вести. Предположительно, на Cessna могло закончиться топливо, однако следователям еще предстоит установить истинную причину крушения.

Ранее в США легкомоторный самолет вынужденно сел на шоссе из-за отказа двигателя. Это спровоцировало массовую аварию, в которой не выжил один человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Меркель раскрыла планы Путина на Россию

      Жуков прокомментировал блокировку фильма «Руки вверх!»

      Москвичам посоветовали готовить лыжи

      Крупнейшего производителя чипов заподозрили в нарушении законов

      Самолет с человеческими останками выловили через год после крушения

      Части россиян пообещали 30-градусные морозы

      Названы регионы-лидеры по сроку накопления первого взноса по ипотеке в России

      В России девятимесячный младенец получил ожоги из-за телефона

      В США раскрыли стоившую власти фатальную ошибку Асада

      Россиянам назвали самые модные вещи из 1990-х

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше