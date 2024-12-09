Самолет с человеческими останками выловили через год после крушения

Daily Mail: самолет Cessna выловили в Северном море через год после крушения

Самолет с человеческими останками выловили у берегов Шотландии через год после крушения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

6 декабря рыбаки обнаружили легкомоторный Cessna 172 в Северном море в районе города Леруик и вытащили его на берег. Затем обломки, среди которых были человеческие останки, отправили на экспертизу.

Выяснилось, что зарегистрированное в Германии воздушное судно пропало без вести 30 сентября 2023 года после вылета из Гамбурга. Пилот арендовал лайнер, чтобы навестить родственников в немецком городе Байройт, расположенном примерно в 260 километрах от аэропорта отправления.

Хотя мужчина был опытным авиатором, по неизвестной причине он не предоставил план полета, отклонился от запланированного маршрута и ​​не поддерживал радиосвязь с диспетчерской службой. Самолет находился в воздухе шесть часов и 19 минут, прежде чем упал в Северное море.

Изначально поиски ничего не дали, поэтому лайнер и пилот больше года считались пропавшими без вести. Предположительно, на Cessna могло закончиться топливо, однако следователям еще предстоит установить истинную причину крушения.

Ранее в США легкомоторный самолет вынужденно сел на шоссе из-за отказа двигателя. Это спровоцировало массовую аварию, в которой не выжил один человек.