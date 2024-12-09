Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

Стилист Александр Рогов призвал носить коричневый с голубым цветом в одежде

Стилист Александр Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, на который подписаны 163 тысячи читателей.

«Модная Заметка. Коричневый — это новый черный! Ловите самые актуальные цветовые сочетания с коричневым этой зимой», — написал эксперт. Так, по его словам, актуальным будет образ, состоящий из темно-шоколадного и небесно-голубого оттенка.

Помимо этого, Рогов призвал подбирать к коричневым вещам горчично-желтые изделия. В заключение специалист посоветовал носить коричневый с цветом бэйби пинк.

Ранее в декабре стилист Рогов назвал модную замену курткам и пальто. Он рассказал, что в нынешнем сезоне дизайнеры предложили обратить внимание на уютные пончо и кейпы.