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15:11, 9 декабря 2024Россия

В России объяснили предоставление убежища Асаду

Депутат Чепа — о предоставлении убежища Асаду: Россия своих не бросает
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил предоставление Москвой политического убежища ушедшему с поста сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье. В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что Россия не бросает своих союзников.

«Все знают, что [российский президент] Владимир Владимирович [Путин] всегда защищает своих друзей и знакомых. Россия своих вообще никогда не бросает. Это принцип России — "своих не бросаем" и по такому принципу действует наш президент. Этим можно гордиться», — сообщил Чепа.

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Ранее посольство Сирии в России рассказало, что Асад в данный момент находится с семьей в Москве.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье. Он уточнил, что такие решения не принимаются без участия главы государства.

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