Телезвезда примерила откровенное нижнее белье перед камерой

30-летняя телезвезда Молли Смит примерила откровенное нижнее белье перед камерой

Участница популярного реалити-шоу Love Island («Остров любви») уроженка Канады Молли Смит примерила откровенное нижнее белье перед камерой. Кадры публикует Daily Mail.

30-летняя телезвезда снялась в кружевных трусах и бюстгальтерах черного и нюдового оттенков. При этом она дополнила данные образы чулками с поясом. Также знаменитость позировала в боди аналогичного стиля.

В то же время Смит уложила волнами распущенные волосы, надела блестящие серьги-кольца, а также нанесла макияж, обведя губы коричневым карандашом и подчеркнув глаза черной подводкой.

Ранее в декабре португальская модель Сара Сампайо снялась в откровенных образах в рекламе голландского бренда Hunkemoller.