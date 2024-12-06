33-летняя модель Victoria's Secret снялась в откровенном нижнем белье для рекламы

33-летняя модель Сара Сампайо снялась в рекламе бренда нижнего белья Hunkemoller

Португальская модель Сара Сампайо снялась в откровенных образах в рекламе голландского бренда Hunkemoller. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 8,5 миллиона подписчиков.

33-летняя манекенщица, известная сотрудничеством с маркой Victoria's Secret, примерила несколько комплектов нижнего белья. Она позировала в красном кружевном бюстье и стрингах в тон с вырезами, а также в черном корсете и полупрозрачных трусах.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в коричневом бюстье и трусах с заниженной талией. «Я влюблена в эти вещи», — указала в комментарии Сампайо, отметив, что больше всего ей понравился черный корсет.

В октябре бывшие модели Victoria's Secret Жасмин Тукс и Жозефин Скривер раскрыли правду о работе с брендом.