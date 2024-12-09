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10:49, 9 декабря 2024Мир

Трамп высказался о жене Байдена

Трамп: жена Байдена была очень милой во время беседы в Париже
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Жена действующего американского лидера Джо Байдена Джилл была «очень милой» во время беседы в Париже. Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post.

«Джилл не могла быть более милой, чем была в тот день. (...) Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — отметил республиканец.

Авторы материала пояснили, что беседа Трампа и Джилл Байден состоялась во вновь открытом после реставрации Соборе Парижской Богоматери в Париже.

Ранее Трамп прокомментировал «доминирующее рукопожатие» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, назвав его «просто крепким».

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